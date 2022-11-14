«Откровенный перебор»: CAS зарегистрировал апелляцию WADA с требованием дисквалифицировать Валиеву на четыре года

В Спортивном арбитражном суде (CAS) зарегистрировали апелляцию Всемирного антидопингового агентства в отношении Камилы Валиевой. В WADA посетовали, что РУСАДА несколько раз переносило рассмотрение её дела и до оговорённого дедлайна не вынесло никакого решения. В организации потребовали дисквалифицировать фигуристку на четыре года и аннулировать все её результаты начиная с 25 декабря 2021-го. Спортивный юрист Анна Анцелиович отметила, что во внимание не были приняты смягчающие вину обстоятельства, в том числе несовершеннолетие девушки. А по мнению Максима Транькова и Сергея Новицкого, в произошедшем нет ничего удивительного, учитывая политическую обстановку в мире.

В понедельник, 14 ноября, CAS официально зарегистрировал апелляционную жалобу Всемирного антидопингового агентства против РУСАДА и Камилы Валиевой. В дальнейшем дело будут рассматривать в Спортивном арбитражном суде.

В документе WADA объяснило, что РУСАДА несколько раз переносило слушания по делу Валиевой и в итоге до обозначенного дедлайна (4 ноября) не вынесло никакого вердикта. После этого организация, опираясь на ст. 15.3 национального антидопингового комитета, получила возможность обратиться в CAS самостоятельно.

В WADA затребовали максимально строго наказать фигуристку: дисквалифицировать её на четыре года, а также аннулировать все результаты начиная с 25 декабря 2021-го, когда девушка и получила положительную пробу на триметазидин во время чемпионата страны. В таком случае россияне лишатся золотых медалей командного турнира Олимпийских игр в Пекине, ведь в состав сборной входила Камила.

В ближайшее время сторонам предстоит определить состав коллегии арбитров из трёх человек. Одного выберет истец, второго — РУСАДА и Валиева, а третьего, председателя — глава апелляционного отдела CAS.

«После назначения коллегия выпустит руководство по процедуре для следующего этапа разбирательства, в том числе по вопросу организации слушаний. После слушаний коллегия проведёт обсуждения и представит арбитражное решение, содержащее постановление и основания для него. На данный момент говорить о временных рамках вынесения такого решения не представляется возможным», — говорится в заявлении.

Сторона спортсменки пока никак не прокомментировала передачу дела в CAS. Однако Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, в которой занимается Валиева, подчеркнул, что суд вовсе не обязательно займёт сторону WADA, и призвал дождаться итогового вердикта.

В РУСАДА не стали ничего добавлять к опубликованному документу. Глава организации Вероника Логинова отметила лишь, что в релизе «всё написано очень чётко». Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков также отказался давать комментарии, поскольку ФФККР не является стороной процесса, но выразил уверенность в невиновности Валиевой.

Председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал подход Всемирного антидопингового агентства формальным. По его предположению, юристы россиянки обязательно найдут доводы, чтобы защитить её от «необоснованных нападок», поскольку доказательная база вины отсутствует.

«Дисквалификация на четыре года и аннулирование результатов на Олимпиаде в Пекине — жесточайшее наказание. Непонятно, чем руководствуется WADA. Они могут потребовать всё, что захотят, но есть ещё регламент, по которому необходимо пройти определённые инстанции. Также напомню, Камила подпадала под защиту для несовершеннолетних спортсменов», — приводит слова депутата «Матч ТВ».

В свою очередь, спортивный юрист Анна Анцелиович подчеркнула: WADA затребовало стандартный срок дисквалификации. Оно могло принять во внимание обстоятельства, смягчающие вину, в том числе несовершеннолетие, но по каким-то причинам не стало этого делать.

«Защищённому лицу получить снижение, конечно, гораздо проще, чем остальным атлетам. По всей видимости, Всемирное антидопинговое агентство не нашло оснований для применения статьи по незначительности вины спортсмена или халатности с его стороны», — заявила юрист RT.

Она также отказалась давать прогнозы об исходе дела, подчеркнув, что всё будет зависеть от того, какие доводы приведут на заседаниях представители Валиевой. А вот само рассмотрение, по её мнению, может пройти быстро, поскольку многие стороны заинтересованы в этом.

«И без того вот уже на протяжении полугода неясна судьба олимпийских медалей в командном турнире на ОИ-2022. В любом случае CAS будет отталкиваться от договорённости сторон. Если они договорятся на ускоренное рассмотрение, суд пойдёт на это. Порой, если впереди ждут крупные соревнования, там успевают вынести вердикт и в течение нескольких дней. Но стандартный срок составляет несколько месяцев», — добавила Анцелиович.

В России новость о требовании WADA дисквалифицировать спортсменку на четыре года встретили в целом без удивления. Так, олимпийский чемпион 2014 года Максим Траньков признался, что иное сложно было себе представить.

«Думаю, ничего хорошего точно никто не ждал. Было понятно, что в сложившейся ситуации для Валиевой будут требовать максимального наказания. И политическая составляющая, к сожалению, сыграла не последнюю роль», — отметил Траньков в комментарии RT.

Чемпион Европы — 2009 Сергей Новицкий согласился с ним, но назвал возможные санкции в отношении фигуристки откровенным перебором.

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«Безусловно, национальность Камилы имеет значение. Окажись на её месте фигуристка из недружественной теперь нам страны, всё сложилось бы немного иначе, и дело, скорее всего, вовсе замяли бы. Надежда есть всегда. Вот когда вердикт вынесут, тогда её не останется. Сейчас Камиле требуется поддержка тренерского штаба, семьи и друзей. Это в какой-то степени поможет ей мобилизоваться», — выразил надежду Новицкий.

Он также посоветовал Валиевой не терять присутствия духа. Чемпион Европы подчеркнул, что шансы как минимум на смягчение наказания остаются.

«Сложно сказать, какое решение вынесет CAS. Теперь очень многое будет зависеть от наших спортивных юристов и от того, как они подготовятся к слушаниям и какие доводы представят. Они должны найти моменты в пользу Камилы, чтобы противостоять несправедливости», — добавил Новицкий.

А Траньков и вовсе считает, что санкции WADA и CAS, возможно, получится обойти, учитывая отстранение россиян от международных соревнований. Запретить же Валиевой заниматься спортом внутри страны никто не вправе.

«Остаётся ждать итогового вердикта CAS и не бежать впереди паровоза. Давайте решать проблемы по мере их поступления. А шанс (по крайней мере, сократить срок дисквалификации) есть всегда, для этого и существует Спортивный арбитражный суд, который заслушает обе стороны», — подытожил специалист.