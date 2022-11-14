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Лайшев о Валиевой: WADA в бессильной злобе хочет как-то ущипнуть нас

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Президент центра спорта и образования «Самбо‑70» Ренат Лайшев отреагировал на новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует от Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и аннулировать её результаты на Олимпиаде в Пекине.
Лайшев о Валиевой: WADA в бессильной злобе хочет как-то ущипнуть нас
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«В бессильной злобе хотят как-то ущипнуть нас, доставить неприятности. Это их тактика, зависть к тому, что у нас есть такие талантливые спортсмены, как Валиева», — цитирует Лайшева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что фигуристку нужно поддержать, потому что она продолжит выступать.

Во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

Ранее сообщалось, что CAS зарегистрировал дело Валиевой.

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