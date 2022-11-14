Лайшев о Валиевой: WADA в бессильной злобе хочет как-то ущипнуть нас
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«В бессильной злобе хотят как-то ущипнуть нас, доставить неприятности. Это их тактика, зависть к тому, что у нас есть такие талантливые спортсмены, как Валиева», — цитирует Лайшева «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что фигуристку нужно поддержать, потому что она продолжит выступать.
Во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.
Ранее сообщалось, что CAS зарегистрировал дело Валиевой.