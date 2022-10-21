«Вопрос в защите прав ребёнка»: почему РУСАДА решило скрыть дату слушаний, решение и другие детали по делу Валиевой
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«РУСАДА не намерено озвучивать решение»
Допинговый скандал с участием Камилы Валиевой близится к своему окончанию. Российское агентство РУСАДА завершило расследование дела ещё в середине сентября и скоро должно принять решение. Однако об исходе слушаний общественность оповещена не будет. В целях защиты несовершеннолетней фигуристки организация, руководствуясь пунктом 4.1 Международного стандарта по обработке результатов, постановила: все процессы и процедуры, связанные с россиянкой, будут конфиденциальными.
«Строго соблюдая принципы международных и российских антидопинговых стандартов, а также принимая во внимание характер и обстоятельства дела, РУСАДА не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки — члена команды ОКР», — говорится на официальном сайте агентства.
Что именно это означает, объяснили спортивные юристы. Так, по словам Анны Анцелиович, исход тяжбы останется загадкой для болельщиков, но не для WADA, ISU и МОК. Они имеют право оспорить вердикт РУСАДА, но CAS в таком случае всё равно будет сохранять секретность. Зрители же смогут судить об исходе дела по внешним признакам: пересмотру результатов международных турниров, в том числе Олимпийских игр, или отсутствию девушки на соревнованиях.
«Тут вопрос не в заинтересованности их стороны, а в защите прав ребёнка. Единственный, кто сможет сказать: «Хочу, чтобы это было опубликовано», — она и её законные представители», — объяснила Анцелиович «Матч ТВ».
Она подчеркнула, что в случае с несовершеннолетними атлетами антидопинговые дела почти всегда зашифровываются. Но ситуация с Валиевой выбивается из общего ряда, поскольку о подозрениях в её адрес сообщили практически сразу.
«Нарушение конфиденциальности произошло уже на первом этапе — стал известен факт возможного нарушения и фамилия спортсменки. Сейчас полностью соблюсти все требования по конфиденциальности Всемирного антидопингового кодекса достаточно тяжело, так как они уже были нарушены», — добавила Анцелиович.
В свою очередь, бывшая замглавы РУСАДА Маргарита Пахноцкая отметила, что организация преследует только одну цель: защиту интересов 16-летней спортсменки.
«Валиева относится к категории защищённого лица, все её права соблюдаются. Это прямая обязанность РУСАДА. Агентство имеет право не публиковать решение по делу, потому что спортсменка несовершеннолетняя. Как узнать о нём? Только если она сама или её представитель захотят сообщить об этом. Вердикт РУСАДА раскроют спортсменке, международной и российской федерациям фигурного катания, WADA и, возможно, ОКР как команде, которую Валиева представляла на Олимпийских играх», — подчеркнула юрист.
При этом член дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) Вера Тихонова ещё в конце сентября сообщила, что вердикт по фигуристке будет вынесен в закрытом режиме. РУСАДА завершило расследование в середине сентября, и с тех пор новых подробностей не появлялось. Руководитель антидопингового агентства Вероника Логинова в разговоре RT отмечала, что точка должна быть поставлена в октябре.
«Агентство обрабатывает результаты. Точную дату оглашения назвать не можем. Ориентировочно — в октябре. ДАК назначит дату слушаний. Сейчас идёт процесс согласования с представителями атлета, так как они имеют право присутствовать на заседании. Могу сказать, что информация, которая циркулирует в прессе о том, что не находится нужное количество членов ДАК для слушаний, недостоверна. Была ли вскрыта проба Б? РУСАДА не запрашивало вскрытие», — заявляла Логинова.
Но по данным спортивного журналиста Андрея Митькова, ссылающегося на неназванные источники, организация собрала достаточно доказательств вины Валиевой. Якобы речь даже идёт о наличии «отягчающих обстоятельств». Он считает, что члены ДАК тянут время, поскольку оказались в крайне затруднительном положении.
«Вынесут наказание (дисквал с последующим лишением золота командного турнира) — подвергнутся жесточайшей обструкции. Оправдают — по обращению WADA, МОК или ISU дело перейдёт в юрисдикцию CAS, где наверняка будет пересмотрено», — написал Митьков 21 сентября.
«Не доставлять Камиле лишний стресс»
Так или иначе, решение РУСАДА перевести дело фигуристки в разряд полностью конфиденциальных, в России восприняли положительно. Например, заслуженный тренер страны Татьяна Тарасова заявила, что это станет лучшим вариантом для самой спортсменки.
«Считаю, что, если говорить о справедливости, его уже давно надо было закрыть, всё остальное — это полумеры», — цитирует специалиста ТАСС.
Согласилась с ней олимпийская чемпионка Татьяна Навка.
«РУСАДА правильно поступает, чтобы не доставлять Камиле лишний стресс, чтобы она сохранила нервы и спокойно могла жить и тренироваться, чтобы её оставили в покое до принятия решения», — отметила Навка.
В аналогичном ключе высказался и президент «Самбо-70» Ренат Лайшев. По его мнению, самое главное для Камилы сейчас — сохранение энергии. А отсутствие дополнительного давления со стороны СМИ и болельщиков положительно скажется на ней и позволит нормально выступать.
А вот в США продолжают высказывать недовольство медлительностью РУСАДА. Ещё в сентябре глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт и генеральный директор Национального олимпийского комитета США Сара Хиршланд выразили опасение, что ждать итогового вердикта придётся слишком долго. Теперь же их поддержал местный фигурист Нэйтан Чен, который в случае признания вины россиянки может разменять серебро командного турнира Олимпийских игр в Пекине на золото.
«Наверное, самое сложное в этой ситуации — неведение. Нас держат в курсе событий, но всегда говорят: «Мы понятия не имеем, что происходит». Это очень раздражает», — цитирует спортсмена AP.
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