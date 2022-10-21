Тарасова: обязательно узнаем, чем закончится дело Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не разглашать детали по делу олимпийской чемпионки Камилы Валиевой.

«Ну как мы можем не узнать, чем закончится дело Валиевой? Обязательно узнаем. Единственное, мы не будем знать, когда они ещё будут заседать», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Напомним, что 21 октября РУСАДА опубликовало заявление, в котором говорится, что все действия, связанные с делом 16-летней фигуристки, являются конфиденциальными.

Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.

Ранее олимпийский чемпион Нэйтан Чен сообщил, что его раздражает неопределённость с вынесением окончательного решения по делу российской фигуристки Валиевой.