Тарасова: обязательно узнаем, чем закончится дело Валиевой
- РИА Новости
«Ну как мы можем не узнать, чем закончится дело Валиевой? Обязательно узнаем. Единственное, мы не будем знать, когда они ещё будут заседать», — цитирует Тарасову «Чемпионат».
Напомним, что 21 октября РУСАДА опубликовало заявление, в котором говорится, что все действия, связанные с делом 16-летней фигуристки, являются конфиденциальными.
Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.
Ранее олимпийский чемпион Нэйтан Чен сообщил, что его раздражает неопределённость с вынесением окончательного решения по делу российской фигуристки Валиевой.