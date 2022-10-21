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Тарасова: обязательно узнаем, чем закончится дело Валиевой

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не разглашать детали по делу олимпийской чемпионки Камилы Валиевой.
Тарасова: обязательно узнаем, чем закончится дело Валиевой
  • РИА Новости

«Ну как мы можем не узнать, чем закончится дело Валиевой? Обязательно узнаем. Единственное, мы не будем знать, когда они ещё будут заседать», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Напомним, что 21 октября РУСАДА опубликовало заявление, в котором говорится, что все действия, связанные с делом 16-летней фигуристки, являются конфиденциальными.

Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.

Ранее олимпийский чемпион Нэйтан Чен сообщил, что его раздражает неопределённость с вынесением окончательного решения по делу российской фигуристки Валиевой.

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