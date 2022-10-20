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Фигурист Чен заявил, что его раздражает неопределённость с решением по делу Валиевой

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Олимпийский чемпион Нэйтан Чен заявил, что его раздражает неопределённость с вынесением окончательного решения по делу российской фигуристки Камилы Валиевой по итогам зимних Олимпийских игр в Пекине.
Фигурист Чен заявил, что его раздражает неопределённость с решением по делу Валиевой
  • Gettyimages.ru
  • © Jean Catuffe

«Возможно, это самое сложное — не иметь представления о ситуации. Мы получаем новости по делу, но при этом понятия не имеем, что происходит. Это очень раздражает», — приводит слова Чена AP.

Во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.

Ранее стало известно, когда РУСАДА объявит результаты по делу Валиевой.

 

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