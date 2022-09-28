Стало известно, когда РУСАДА объявит результаты по делу Валиевой

Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова высказалась о ситуации с допинг-делом фигуристки Камилы Валиевой.

«Агентство обрабатывает результаты по делу Валиевой. Точную дату оглашения результатов назвать не можем. Ориентировочно — в октябре. Дисциплинарный антидопинговый комитет назначит дату слушаний. Сейчас идёт процесс согласования с представителями спортсмена, так как они имеют право присутствовать на заседании. Могу сказать, что информация, которая циркулирует в прессе о том, что не находится нужное количество членов ДАК для слушаний, недостоверна. Была ли вскрыта проба Б? РУСАДА не запрашивало вскрытие», — рассказала Логинова в интервью RT.

Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Позднее Спортивный арбитражный суд допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.

Новую произвольную программу Валиева посвятила истории с допингом на Олимпиаде в Пекине.

Ранее РУСАДА не подтвердило информацию о нарушении антидопинговых правил со стороны Валиевой.