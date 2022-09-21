РУСАДА не подтвердило информацию о нарушении антидопинговых правил со стороны Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не стало раскрывать подробности расследования дела о нарушении антидопинговых правил со стороны олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой.

«РУСАДА не подтверждает информацию. Подробности хода расследования РУСАДА не раскрывает. Ещё раз обращаем ваше внимание на то, что в соответствии со всемирным антидопинговым кодексом расследование проводилось в отношении именно персонала защищённого лица», — цитирует пресс-службу РУСАДА РИА Новости.

Напомним, что спортивный агент Андрей Митьков сообщил, что РУСАДА собрало «достаточно убедительные доказательства, подтверждающие факт нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой». Он уточнил, что если Валиеву оправдают, то дело перейдёт в юрисдикцию Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.

Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Позднее Спортивный арбитражный суд допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.

Валиева является золотой медалисткой Олимпиады-2022 в командных соревнованиях и победительницей чемпионата Европы 2022 года в одиночном катании.

Ранее президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказался о том, что РУСАДА завершило расследование допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.