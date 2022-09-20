Президент WADA: мы внимательно следим за делом Валиевой

Президент WADA Витольд Банька высказался о том, что РУСАДА завершило расследование допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы знаем дату слушания, поэтому нам нужно дождаться решения. А затем WADA решит, что делать. Мы очень внимательно следим за этим вопросом», — цитирует Баньку Reuters.

Слушания по делу Валиевой пройдут в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.

Ранее Татьяна Тарасова отреагировала на завершение расследования РУСАДА допинг-дела Камилы Валиевой.