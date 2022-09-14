Тарасова — о завершении расследования по делу Валиевой: это дело не настоящее, а придуманное

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на завершение расследования Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.

«Я вообще отрицательно отношусь к слову «расследование» по отношению к молоденькой девочке. Это одна из лучших в мире фигуристок. Я не понимаю, как здравомыслящие люди могут этим заниматься. Не хочу об этом говорить, потому что считаю, что это дело не настоящее, а придуманное в отношении нашей девочки», — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.

Слушания по делу Валиевой пройдут в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.

Ранее хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о завершении расследования РУСАДА по делу Валиевой.