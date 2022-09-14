Авербух — о завершении дела Валиевой: верим, что обвинения будут сняты

Хореограф и продюсер Илья Авербух высказался, что РУСАДА завершило расследование дела фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы верим в положительный результат, чтобы обвинения были сняты и Камила продолжила свою спортивную карьеру. Будем за это переживать и надеяться, что всё так и будет», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

Слушания по делу Валиевой пройдут в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.

Ранее сообщалось, что РУСАДА завершило расследование по делу Валиевой.