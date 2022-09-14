РУСАДА завершило расследование по делу Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала о ходе расследования по делу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой.

«Расследование завершено. В настоящее время отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний», — цитирует Логинову ТАСС.

Слушания по делу Валиевой пройдут в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

Ранее в WADA заявили, что продолжают следить за прогрессом в расследовании допингового дела фигуристки Камилы Валиевой, которое проводит РУСАДА.