WADA проведёт аудиторскую проверку в отношении РУСАДА в сентябре

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проведёт аудиторскую проверку Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре.
WADA проведёт аудиторскую проверку в отношении РУСАДА в сентябре
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.

Отмечается, что проверка пройдёт в онлайн-формате.  

Напомним, что РУСАДА лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу из-за нарушений. Проверка WADA является последним шагом по восстановлению российского агентства, которое может состояться во второй половине декабря с окончанием двухлетних санкций.

Ранее, президент WADA Витольд Банька рассказал, что важно поддерживать контакты с РУСАДА, несмотря на отстранение большинства российских спортсменов от международных соревнований.

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