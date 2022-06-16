WADA проведёт аудиторскую проверку в отношении РУСАДА в сентябре

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проведёт аудиторскую проверку Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.

Отмечается, что проверка пройдёт в онлайн-формате.

Напомним, что РУСАДА лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу из-за нарушений. Проверка WADA является последним шагом по восстановлению российского агентства, которое может состояться во второй половине декабря с окончанием двухлетних санкций.

Ранее, президент WADA Витольд Банька рассказал, что важно поддерживать контакты с РУСАДА, несмотря на отстранение большинства российских спортсменов от международных соревнований.