Глава WADA считает важным поддерживать контакты с РУСАДА, несмотря на отстранение россиян

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Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька рассказал, что важно поддерживать контакты с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), несмотря на отстранение большинства российских спортсменов от международных соревнований.
Глава WADA считает важным поддерживать контакты с РУСАДА, несмотря на отстранение россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Misha Friedman

«Многие спортсмены из России в настоящее время не участвуют в соревнованиях, но важно, чтобы мы поддерживали связь с Российским антидопинговым агентством для обсуждения оперативных вопросов и следили за его деятельностью», — приводит слова Баньки Inside the Games.

Большинство спортивных федераций запретили россиянам выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

РУСАДА с декабря 2020 года лишено статуса соответствия. В данный момент ведётся работа над его восстановлением.

Ранее генеральный директор WADA Оливье Ниггли сообщил, что российских спортсменов необходимо продолжать проверять на допинг.

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