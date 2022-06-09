Глава WADA считает важным поддерживать контакты с РУСАДА, несмотря на отстранение россиян
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«Многие спортсмены из России в настоящее время не участвуют в соревнованиях, но важно, чтобы мы поддерживали связь с Российским антидопинговым агентством для обсуждения оперативных вопросов и следили за его деятельностью», — приводит слова Баньки Inside the Games.
Большинство спортивных федераций запретили россиянам выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
РУСАДА с декабря 2020 года лишено статуса соответствия. В данный момент ведётся работа над его восстановлением.
Ранее генеральный директор WADA Оливье Ниггли сообщил, что российских спортсменов необходимо продолжать проверять на допинг.