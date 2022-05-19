WADA: необходимо продолжить тестировать россиян на случай отмены санкций

Короткая ссылка
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли сообщил, что российских спортсменов необходимо продолжать проверять на допинг.
WADA: необходимо продолжить тестировать россиян на случай отмены санкций
  • AFP
  • © Andrej Ivanov

«Мы пока продолжаем сохранять открытый диалог с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Во-первых, это позволяет нам оставаться в курсе проводимых сейчас в России антидопинговых мероприятий, во-вторых, мы считаем важным, что российские спортсмены продолжают тестироваться в текущих условиях», — цитирует Ниггли ТАСС.

Он напомнил, что некоторые российские спортсмены всё ещё продолжают соревноваться в нейтральном статусе. Ниггли также подчеркнул, что нельзя исключать скорое возвращение атлетов из России на международную арену.

«В этой связи мы можем столкнуться с проблемой, если не будем знать, что происходило на протяжении продолжительного периода времени в вопросе антидопинга», — сказал он.

Большинство спортивных федераций запретили россиянам выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

РУСАДА с декабря 2020 года лишено статуса соответствия. В данный момент ведётся работа над его восстановлением.

Ранее сообщалось, что WADA не планирует рассматривать допинг-дело Валиевой на заседаниях в Каире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить