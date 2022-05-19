WADA: необходимо продолжить тестировать россиян на случай отмены санкций

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли сообщил, что российских спортсменов необходимо продолжать проверять на допинг.

«Мы пока продолжаем сохранять открытый диалог с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Во-первых, это позволяет нам оставаться в курсе проводимых сейчас в России антидопинговых мероприятий, во-вторых, мы считаем важным, что российские спортсмены продолжают тестироваться в текущих условиях», — цитирует Ниггли ТАСС.

Он напомнил, что некоторые российские спортсмены всё ещё продолжают соревноваться в нейтральном статусе. Ниггли также подчеркнул, что нельзя исключать скорое возвращение атлетов из России на международную арену.

«В этой связи мы можем столкнуться с проблемой, если не будем знать, что происходило на протяжении продолжительного периода времени в вопросе антидопинга», — сказал он.

Большинство спортивных федераций запретили россиянам выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

РУСАДА с декабря 2020 года лишено статуса соответствия. В данный момент ведётся работа над его восстановлением.

Ранее сообщалось, что WADA не планирует рассматривать допинг-дело Валиевой на заседаниях в Каире.