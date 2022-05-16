WADA не планирует рассматривать допинг-дело Валиевой на заседаниях в Каире

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Исполком и совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) не намерены обсуждать дело российской фигуристки Камилы Валиевой, подозреваемой в нарушении антидопинговых правил.
WADA не планирует рассматривать допинг-дело Валиевой на заседаниях в Каире
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  • © Catherine Ivill

«Не будет. Этим занимается соответствующий орган по управлению результатами, то есть РУСАДА»,— передаёт заявление пресс-службы WADA ТАСС.

Напомним, что допинг-проба Валиевой с декабрьского чемпионата России дала положительный результат на триметазидин. В настоящее время Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ведёт расследование этого случая.

Ранее руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» Анна Анцелиович рассказала, что решения по сложным антидопинговым делам никогда не выносятся быстро.

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