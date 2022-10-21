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Навка считает правильным решение РУСАДА не разглашать детали дела Валиевой

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка прокомментировала решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не разглашать детали по делу Камилы Валиевой.
Навка считает правильным решение РУСАДА не разглашать детали дела Валиевой
  • РИА Новости

«Считаю, что РУСАДА правильно поступает, чтобы не доставлять Камиле лишний стресс, чтобы она сохранила нервы и спокойно могла жить и тренироваться», — цитирует Навку «Матч ТВ».

Напомним, что 21 октября РУСАДА опубликовало заявление, в котором говорится что все действия, связанные с делом 16-летней фигуристки, являются конфиденциальными.

Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что все обязательно узнают, чем закончится дело Валиевой.

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