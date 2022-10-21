Навка считает правильным решение РУСАДА не разглашать детали дела Валиевой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка прокомментировала решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не разглашать детали по делу Камилы Валиевой.

«Считаю, что РУСАДА правильно поступает, чтобы не доставлять Камиле лишний стресс, чтобы она сохранила нервы и спокойно могла жить и тренироваться», — цитирует Навку «Матч ТВ».

Напомним, что 21 октября РУСАДА опубликовало заявление, в котором говорится что все действия, связанные с делом 16-летней фигуристки, являются конфиденциальными.

Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что все обязательно узнают, чем закончится дело Валиевой.