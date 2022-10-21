РУСАДА заявило, что слушания по делу Валиевой будут конфиденциальными

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало заявление, в котором говорится, что все действия, связанные с делом фигуристки Камилы Валиевой, являются конфиденциальными.

«Строго соблюдая принципы международных и российских антидопинговых стандартов, а также принимая во внимание характер и обстоятельства дела, РУСАДА не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки — члена команды ОКР», — говорится в заявлении РУСАДА.

Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.

Ранее олимпийский чемпион Нэйтан Чен сообщил, что его раздражает неопределённость с вынесением окончательного решения по делу Валиевой.