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Предположительно найденный в пробе Валиевой препарат внесён в список мониторинга WADA

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло в программу мониторинга вещество гипоксен, которое, предположительно, обнаружили в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой.

Как сообщается в документе, опубликованном на сайте агентства, препарат был добавлен для оценки влияния на организм спортсмена как в соревновательный, так и во  внесоревновательный период в течение 2023 года.

Гипоксен применяется при сниженной работоспособности, усталости и тяжёлых травмах.

Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова высказалась о ситуации с допинг-делом Валиевой.

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