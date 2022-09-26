Навка: Валиева довела до слёз всю Россию

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о новой произвольной программы фигуристки Камилы Валиевой.

«Я восхищаюсь этой девочкой, она довела до слёз всю страну. Это сильный, мощный, гениальный, талантливый человечек. Дай бог, чтобы у неё была возможность доказать, что она сильнейшая на этой планете», — цитирует Навку Metaratings.

Произвольная программа фигуристки поставлена под несколько композиций: Low Mist Var. 1 от Ludovico Einaudi, Truman Sleeps от Martin Jacoby, Obscura от Power-Haus & Christian Reindl. В прокате Валиева показала свою историю на Олимпийских играх — 2022, когда стало известно о её положительной допинг-пробе.

Ранее Камила Валиева поделилась эмоциями после исполнения произвольной программы на контрольных прокатах.