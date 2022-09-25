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Валиева: понимала, что у меня наворачиваются слёзы и мне нужно показать программу

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Российская фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями после исполнения произвольной программы на контрольных прокатах национальной сборной в Москве.
Валиева: понимала, что у меня наворачиваются слёзы и мне нужно показать программу
  • Gettyimages.ru

«В произвольной программе самое главное было донести историю через программу. Мне кажется, это удалось. Тренеры предложили, заранее спросив, хочу ли я трогать эту тему. Мне показалось, что её нужно пережить, и я согласилась», — цитирует Валиеву РИА Новости.

По её словам, она очень рада большому количеству зрителей, поддержке и тому, что она смогла растрогать болельщиков. Она также отметила, что, когда впервые слушала музыку для программы, не могла сдержать слёз.

«На тренировках такого не было, а сейчас стояла и понимала, что у меня наворачиваются слёзы и мне нужно показать программу. Дрожь появилась, но я счастлива, что смогла это сделать», — добавила Валиева.

Фигуристка выступала под саундтрек к фильму «Шоу Трумана» и фрагмент из выпуска новостей. В конце выступления 16-летняя спортсменка сделала отсылку к допинг-скандалу на ОИ-2022, прикрыв голову капюшоном в конце программы так, как она закрывалась от журналистов.

Ранее Валиева прокомментировала повышение призовых в российском фигурном катании.

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