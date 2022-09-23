Валиева: фигуристы думают о призовых, это наша работа

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала повышение призовых в российском фигурном катании.

«Думаем ли мы о призовых? Конечно. Мы же профессиональные спортсмены, это наша работа, за которую мы в том числе получаем деньги. Как не думать об этом?» — приводит слова Валиевой «Комсомольская правда».

Она также заявила, что её первой мыслью было, что федерация хорошо постаралась для спортсменов. По её словам, здорово, когда твой вид спорта популярен и может себе это позволить.

Чемпионы 2023 года получат по 2,5 млн рублей. Общий призовой фонд командного турнира на Кубке Первого канала составит 20 млн рублей.

Международный союз конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала размеры призовых на чемпионате России по фигурному катанию.