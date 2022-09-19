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Тарасова высказалась о призовом фонде на чемпионате России по фигурному катанию

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала размеры призовых на чемпионате России по фигурному катанию.
Тарасова высказалась о призовом фонде на чемпионате России по фигурному катанию
  • РИА Новости

«Очень хорошо, что в фигурном катании есть призовые! Почему такая большая разница по сравнению с другими видами спорта? А когда у нас вообще ничего не было, это вообще никого не волновало», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Чемпионы 2023 года получат по 2,5 млн рублей. Общий призовой фонд командного турнира на Кубке Первого канала составит 20 млн рублей.

Международный союз конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Ранее Тарасова прокомментировала информацию о том, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова может не принять участия в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

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