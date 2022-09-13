Тарасова — о возможном пропуске Щербаковой контрольных прокатов: оставьте девочку в покое
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«Не нужно делать никаких выводов из этого. Может, у неё что-то болит. Может, она залечивает травму. Оставьте вы девочку в покое», — цитирует Тарасову Metaratings.ru.
13 сентября Первый канал опубликовал список участников контрольных прокатов национальной команды.
Щербакова появилась в списке участников контрольных прокатов сборной России. Позже источник сообщал, что спортсменка не примет участия в контрольных прокатах.
Прокаты пройдут 24 и 25 сентября в Москве на ледовой арене «Мегаспорт».
Напомним, 18 августа Щербакова перенесла операцию в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска.
Ранее Тарасова отреагировала на состав спортсменов, заявленных на участие в контрольных прокатах кандидатов в сборную России.