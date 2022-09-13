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Тарасова о составе на контрольные прокаты сборной России: это все наши сильнейшие девочки

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на состав спортсменов, заявленных на участие в контрольных прокатах кандидатов в сборную России.
Тарасова о составе на контрольные прокаты сборной России: это все наши сильнейшие девочки
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Изменения всегда могут быть, плюс-минус. Кто-то болеет, а кого-то ещё захотят посмотреть. Но на данный момент это все наши сильнейшие девочки. Это контрольные прокаты», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Она также подчеркнула, что в текущем сезоне впервые будут новые программы. По её словам, новые программы фигуристов — это всегда интересно.

13 сентября Первый канал опубликовал список участников контрольных прокатов национальной команды.

Прокаты пройдут 24 и 25 сентября в Москве на ледовой арене «Мегаспорт».

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала состав на контрольные прокаты кандидатов в сборную России.

 

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