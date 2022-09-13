Роднина прокомментировала состав на контрольные прокаты кандидатов в сборную России
- РИА Новости
«А какая разница? Ну, будет этот состав. Ну, будет другой. Без разницы. Пускай меняют, если захотят. Главное — практика фигуристов», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».
Она также подчеркнула, что не важно, кто будет в составе сборной страны и будет ли он меняться.
13 сентября Первый канал опубликовал список участников контрольных прокатов национальной команды
Прокаты пройдут 24 и 25 сентября в Москве на ледовой арене «Мегаспорт».
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова пропустит контрольные прокаты сборной России.