Роднина прокомментировала состав на контрольные прокаты кандидатов в сборную России

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о составе спортсменов, заявленных на участие в контрольных прокатах кандидатов в сборную России.

«А какая разница? Ну, будет этот состав. Ну, будет другой. Без разницы. Пускай меняют, если захотят. Главное — практика фигуристов», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Она также подчеркнула, что не важно, кто будет в составе сборной страны и будет ли он меняться.

13 сентября Первый канал опубликовал список участников контрольных прокатов национальной команды

Прокаты пройдут 24 и 25 сентября в Москве на ледовой арене «Мегаспорт».

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова пропустит контрольные прокаты сборной России.