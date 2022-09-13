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Роднина прокомментировала состав на контрольные прокаты кандидатов в сборную России

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о составе спортсменов, заявленных на участие в контрольных прокатах кандидатов в сборную России.
Роднина прокомментировала состав на контрольные прокаты кандидатов в сборную России
  • РИА Новости

«А какая разница? Ну, будет этот состав. Ну, будет другой. Без разницы. Пускай меняют, если захотят. Главное — практика фигуристов», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Она также подчеркнула, что не важно, кто будет в составе сборной страны и будет ли он меняться.

13 сентября Первый канал опубликовал список участников контрольных прокатов национальной команды

Прокаты пройдут 24 и 25 сентября в Москве на ледовой арене «Мегаспорт».

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова пропустит контрольные прокаты сборной России.

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