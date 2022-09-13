военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Источник: Щербакова не примет участия в контрольных прокатах сборной России

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова пропустит контрольные прокаты сборной России.
Источник: Щербакова не примет участия в контрольных прокатах сборной России
  • Gettyimages.ru
  • © Matthew Stockman

По информации РИА Новости, причина не уточняется, но в конце августа фигуристка перенесла операцию на колене.

Ранее Щербакова появилась в списке участников контрольных прокатов сборной России.

Прокаты пройдут 24 и 25 сентября в Москве на ледовой арене «Мегаспорт».

Напомним, 18 августа Анна Щербакова перенесла операцию в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска.

Ранее Щербакова показала свои детские фотографии с первым тренером.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить