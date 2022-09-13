Источник: Щербакова не примет участия в контрольных прокатах сборной России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова пропустит контрольные прокаты сборной России.

По информации РИА Новости, причина не уточняется, но в конце августа фигуристка перенесла операцию на колене.

Ранее Щербакова появилась в списке участников контрольных прокатов сборной России.

Прокаты пройдут 24 и 25 сентября в Москве на ледовой арене «Мегаспорт».

Напомним, 18 августа Анна Щербакова перенесла операцию в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска.

Ранее Щербакова показала свои детские фотографии с первым тренером.