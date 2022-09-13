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Щербакова показала свои детские фотографии с первым тренером

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова трогательно обратилась к своему первому тренеру Оксане Булычёвой.
Щербакова показала свои детские фотографии с первым тренером
  • globallookpress.com
  • © Cheng Tingting/Xinhua

«Поздравляю моего первого тренера Оксану Михайловну Булычёву со званием заслуженного тренера! Благодаря ей я полюбила фигурное катание», — написала Щербакова в соцсетях.

Напомним, что Щербакова является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряной призёркой чемпионата Европы.

В августе фигуристка перенесла операцию, поэтому пропустит часть сезона-2022/23.

Ранее Щербакова выложила бэкстейдж со съёмки в эффектном платье.

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