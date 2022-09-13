Щербакова показала свои детские фотографии с первым тренером
- globallookpress.com
- © Cheng Tingting/Xinhua
«Поздравляю моего первого тренера Оксану Михайловну Булычёву со званием заслуженного тренера! Благодаря ей я полюбила фигурное катание», — написала Щербакова в соцсетях.
Напомним, что Щербакова является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряной призёркой чемпионата Европы.
В августе фигуристка перенесла операцию, поэтому пропустит часть сезона-2022/23.
Ранее Щербакова выложила бэкстейдж со съёмки в эффектном платье.