Щербакова выложила бэкстейдж со съёмки в эффектном платье
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- © Zhang Yuwei/XinHua
«Backstage с недавней съёмки. Как вам такой образ? Догадались, для кого съёмка была?» — написала она в Telegram-канале.
Напомним, что Щербакова является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряной призёркой чемпионата Европы.
В августе фигуристка перенесла операцию, поэтому пропустит часть сезона-2022/23.
Ранее Анна Щербакова выступила с речью на Дне знаний в Российском университете спорта.