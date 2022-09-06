Щербакова выложила бэкстейдж со съёмки в эффектном платье

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова показала фотографии в новом образе.

«Backstage с недавней съёмки. Как вам такой образ? Догадались, для кого съёмка была?» — написала она в Telegram-канале.

Напомним, что Щербакова является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряной призёркой чемпионата Европы.

В августе фигуристка перенесла операцию, поэтому пропустит часть сезона-2022/23.

Ранее Анна Щербакова выступила с речью на Дне знаний в Российском университете спорта.