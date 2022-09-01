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Щербакова выступила с речью на Дне знаний в Российском университете спорта

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова выступила с речью на традиционном Дне знаний в Российском университете спорта «ГЦОЛИФК».
Щербакова выступила с речью на Дне знаний в Российском университете спорта
  • РИА Новости

«В современном мире нужно постоянно учиться, ведь всё быстро развивается и меняется. Мы не знаем, какие знания нам потребуются в будущем. Поэтому давайте учиться, пробовать, экспериментировать и искать себя», — передаёт слова Щербаковой «Спорт-Экспресс».

Анна Щербакова и серебряная призёрка Игр Александра Трусова стали студентками Российского университета спорта. Фигуристки будут учиться на кафедре теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и кёрлинга.

Напомним, что Щербакова идеально откатала короткую и произвольную программы и по сумме баллов выиграла золотую медаль Олимпийских игр — 2022 в Пекине. Серебро завоевала Александра Трусова, которая в произвольной программе исполнила пять четверных.

Ранее хореограф Илья Авербух высказался о ситуации с возвращением России на международную спортивную арену.

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