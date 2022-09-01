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Авербух: как только мы вернёмся на мировую арену, мы будем по-прежнему конкурентоспособны

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Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф Илья Авербух высказался о ситуации с возвращением России на международную спортивную арену.
Авербух: как только мы вернёмся на мировую арену, мы будем по-прежнему конкурентоспособны
  • РИА Новости

«У нас есть потенциал. Как только мы вернёмся на мировую арену, мы будем готовы и по-прежнему конкурентоспособными. Хочу поблагодарить ФФККР за то, что всё на таком высоком профессиональном уровне и такая профессиональная работа ведётся», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.

28 августа ISU сообщил о резервировании порядка €2,6 млн на погашение убытков от «кризисных ситуаций» из-за отстранения фигуристов из России.

Ранее Татьяна Навка заявила, что ISU в состоянии снять ограничения с российских фигуристов.

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