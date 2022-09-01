Авербух: как только мы вернёмся на мировую арену, мы будем по-прежнему конкурентоспособны
- РИА Новости
«У нас есть потенциал. Как только мы вернёмся на мировую арену, мы будем готовы и по-прежнему конкурентоспособными. Хочу поблагодарить ФФККР за то, что всё на таком высоком профессиональном уровне и такая профессиональная работа ведётся», — цитирует Авербуха «Чемпионат».
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.
28 августа ISU сообщил о резервировании порядка €2,6 млн на погашение убытков от «кризисных ситуаций» из-за отстранения фигуристов из России.
Ранее Татьяна Навка заявила, что ISU в состоянии снять ограничения с российских фигуристов.