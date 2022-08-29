Навка уверена, что ISU в состоянии снять ограничения с российских фигуристов

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка уверена, что Международный союз конькобежцев (ISU) в состоянии снять ограничения с российских фигуристов.

«Уверена, международная федерация в состоянии снять ограничения с отечественных фигуристов. Ведь ФИДЕ почему-то не отстранила россиян, и они продолжают играть, пусть и в нейтральном статусе. Тут всё зависит от конкретной организации. Но если у людей включится мозг, снятие санкций возможно. Самое печальное — осознавать, что спорт раньше никогда не был так тесно смешан с политикой. Происходит беспредел», — заявила Навка RT.

Ранее Навка связала падение интереса к фигурному катанию с отсутствием россиян.