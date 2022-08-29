военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Навка связала падение интереса к фигурному катанию с отсутствием россиян

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка связала падение интереса к фигурному катанию с отсутствием россиян на международных соревнованиях.
Навка связала падение интереса к фигурному катанию с отсутствием россиян
  • РИА Новости

«Я не специалист в области финансов, но то, что интерес к фигурному катанию в мире после запрета участвовать в соревнованиях россиянам в любом случае упадёт, было очевидно. Я говорила об этом ещё тогда, когда ISU выносил свой вердикт. Теперь они вынуждены отвечать за свои ошибки. Факт остаётся фактом. Они сами подтвердили, что несут убытки из-за собственных действий.  Посмотрим, как будут дальше развиваться события. Мы с вами живём в очень интересное время», — заявила Навка RT.

Ранее Навка поддержала решение 14-летней фигуристки Марии Дмитриевой сменить спортивное гражданство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить