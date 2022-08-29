Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка связала падение интереса к фигурному катанию с отсутствием россиян на международных соревнованиях.

«Я не специалист в области финансов, но то, что интерес к фигурному катанию в мире после запрета участвовать в соревнованиях россиянам в любом случае упадёт, было очевидно. Я говорила об этом ещё тогда, когда ISU выносил свой вердикт. Теперь они вынуждены отвечать за свои ошибки. Факт остаётся фактом. Они сами подтвердили, что несут убытки из-за собственных действий. Посмотрим, как будут дальше развиваться события. Мы с вами живём в очень интересное время», — заявила Навка RT.

Ранее Навка поддержала решение 14-летней фигуристки Марии Дмитриевой сменить спортивное гражданство.