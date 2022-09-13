Щербакова примет участие в контрольных прокатах сборной России

Стал известен список фигуристов, которые примут участие в контрольных прокатах сборной России.

Первый канал опубликовал список участников контрольных прокатов национальной команды.

В женском одиночном катании примут участие А. Щербакова, К. Валиева, А. Трусова, Е. Туктамышева, С. Муравьёва, А. Петросян, С. Самоделкина, С. Акатьева.

Прокаты пройдут 24 и 25 сентября в Москве на ледовой арене «Мегаспорт».

Напомним, 18 августа олимпийская чемпионка Анна Щербакова перенесла операцию в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска.

Ранее Щербакова показала свои детские фотографии с первым тренером.