Валиева сделала отсылку к допинг-скандалу на ОИ, прикрыв голову капюшоном в конце программы

Российская фигуристка Камила Валиева представила новую произвольную программу на контрольных прокатах сборной России.

Программа поставлена под саундтрек к фильму «Шоу Трумана» и фрагмент из выпуска новостей. В конце выступления Валиева сделала отсылку к допинг-скандалу на ОИ-2022, прикрыв голову капюшонов в конце программы так же, как закрывалась от журналистов.

Контрольные прокаты сборной России проходят в эти дни во дворце спорта «Мегаспорт».

Во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.

Ранее Валиева сообщила, что из-за травмы пока не исполняет четверные прыжки.