Валиева объяснила, почему пока не исполняет четверные прыжки
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«Готова не так же, как в прошлом году. Понятно, что будет тяжелее в этом сезоне, по ступеньке будет возвращение в форму. Каскад «тройной лутц — тройной риттбергер» использую для крутки, подготовки к четверным», — приводит слова Валиевой РИА Новости.
Она также подчеркнула, что, если будет уверена в четверном прыжке, то его поставят в программу. По её словам, на данный момент у неё есть травма из-за которых ей нельзя падать с четверных прыжков.
Контрольные прокаты пройдут 24—25 сентября во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.
Ранее Валиева прокомментировала повышение призовых в российском фигурном катании.