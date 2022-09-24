Валиева объяснила, почему пока не исполняет четверные прыжки

Российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что из-за травмы пока не исполняет четверные прыжки.

«Готова не так же, как в прошлом году. Понятно, что будет тяжелее в этом сезоне, по ступеньке будет возвращение в форму. Каскад «тройной лутц — тройной риттбергер» использую для крутки, подготовки к четверным», — приводит слова Валиевой РИА Новости.

Она также подчеркнула, что, если будет уверена в четверном прыжке, то его поставят в программу. По её словам, на данный момент у неё есть травма из-за которых ей нельзя падать с четверных прыжков.

Контрольные прокаты пройдут 24—25 сентября во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

Ранее Валиева прокомментировала повышение призовых в российском фигурном катании.