Окончание расследования, назначение даты слушаний и недовольство USADA: что известно о развитии дела Валиевой

В РУСАДА сообщили об окончании расследования по допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой. Как заявила глава организации Вероника Логинова, первые слушания состоятся в дисциплинарном антидопинговом комитете в конце сентября — начале октября. Руководитель Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт утверждает, что якобы были обнаружены достаточно веские доказательства вины девушки. Эксперты Наталья Бестемьянова и Сергей Новицкий рассказали RT, что после всего произошедшего на Олимпиаде подопечной Этери Тутберидзе уже ничего не страшно.

«Есть шансы, что отсутствовало нарушение»

Дело о нарушении Камилой Валиевой антидопинговых правил постепенно движется к своему завершению. В среду в РУСАДА объявили об окончании расследования. Однако в США неожиданно остались недовольны таким развитием событий и отсутствием санкций по отношению к спортсменке. Так, глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт высказал предположение, что были обнаружены достаточные доказательства вины девушки.

«С учётом того, что расследование РУСАДА, по всей видимости, завершено и сейчас дело готовится к слушаниям, было найдено достаточно доказательств нарушения: в противном случае дело было бы закрыто, а WADA уведомлено о своём праве подать апелляцию», — приводит слова функционера USA Today.

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Более того, он посетовал, что фигуристам из США, занявшим второе место в командном турнире Олимпийских игр в Пекине, придётся слишком долго ждать своих наград, если они будут отобраны у одержавших победу россиян.

«Из-за столь серьёзной задержки с отправлением правосудия со времени зимних Олимпийских игр другие спортсмены лишаются своих прав и возможности получить медаль. И в ближайшей перспективе конца этому не видно», — добавил Тайгарт.

В свою очередь, генеральный директор Национального олимпийского комитета США Сара Хиршланд также выразила опасение, что ждать вынесения окончательного вердикта всем заинтересованным сторонам придётся немало времени.

«Ситуация по-прежнему возмутительна. Вчера мы увидели, что РУСАДА объявило о проведении дисциплинарных слушаний. Это всё, что мы знаем. Подробностей у меня нет. Могут быть слушания, потом, конечно, возможны апелляции, поэтому, боюсь, всё затянется ещё на какое-то время», — отметила Хиршланд.

Между тем отечественным болельщикам остаётся лишь порадоваться, что дело наконец сдвинулось с мёртвой точки. В РУСАДА заявили, что слушания начнутся в конце сентября — начале октября. Состоятся они в дисциплинарном антидопинговом комитете.

«Расследование завершено. В настоящее время отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний», — заявила глава Российского антидопингового агентства Вероника Логинова.

Она пообещала, что организация при рассмотрении всех обстоятельств собирается опираться на действующие правила и международные стандарты.

«Считаю, это нормально закончится для всех сторон тогда, когда мы сможем уверенно говорить, что все правила и требования были соблюдены. Потому что под каждое дело, под каждое определённое условие существуют правила и стандарты, которые говорят о том, какая должна быть санкция и должна ли она быть в принципе», — добавила Логинова.

Также она заверила, что РУСАДА и в данной ситуации постоянно находится на связи с коллегами из WADA, и в стране чётко придерживаются плана вышестоящей организации по восстановлению.

Впрочем, что касается прогнозов по окончательному решению, то в настоящий момент их затрудняются делать даже профильные юристы. Например, по мнению бывшего гендиректора РУСАДА Анны Анцелиович, оно может быть любым, начиная от полного оправдания и заканчивая запретом на участие в любых соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Есть шансы, во-первых, что отсутствовало нарушение, если будет доказано, что были какие-то ошибки, отступления от стандартов, которые привели к неблагоприятным результатам анализов. Второе — могло быть отсутствие вины или халатности со стороны спортсменки. Тогда её признают нарушившей допинговое правило, но без санкции. Следующий вариант — незначительная вина или халатность: поскольку она — защищённое лицо, у неё санкции от выговора до двух лет. И четвёртый, самый плохой, — если будет установлен умышленный приём, будут стандартные санкции, как у всех взрослых атлетов: четыре года», — перечислила варианты юрист.

А вот затяжной срок расследования дела она назвала нормой, поскольку антидопинговое агентство не сотрудничает с правоохранительными органами и у него нет таких полномочий.

«Расследование является обязательной стадией, так как в данной ситуации речь идёт о несовершеннолетней. Более того, не просто о несовершеннолетней, а о защищённом лице… Такие сроки на самом деле стандартные… Поэтому сейчас этап завершился, и уже переходят к юридическому: обработке результатов и слушаниям», — добавила Анцелиович.

«Надеюсь, политика не окажется замешана»

Любопытно, что мнения экспертов RT по этому поводу разделились. Например, чемпион Европы Сергей Новицкий выразил удивление, что расследование так сильно затянулось.

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«Мне сложно об этом судить, но, возможно, МОК просто намерен затянуть время, чтобы дождаться изменения ситуации в мире. И тогда будет смысл отдать медаль Валиевой и её партнёрам по сборной России за командный турнир либо не отдавать. Пока же никакого понимания в данном вопросе нет. Считаю, в Международном олимпийском комитете не хотят поддаваться влиянию политиков. Но я не очень понимаю, почему процесс настолько затягивается. Понятно, что государственная бюрократическая машина крайне неповоротлива, но все сроки уже прошли», — посетовал Новицкий.

А вот олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова, напротив, назвала это обычной практикой.

«Ни одно подобное дело не было разобрано быстро. Посмотрите сроки разбирательств в других похожих случаях. Некоторые вовсе длились годами. Надеюсь, политика в этот вопрос никак не окажется замешана. Хотя таких гарантий сейчас никто дать не может, даже сам МОК», — отметила Бестемьянова.

При этом оба сошлись на том, что происходящее едва ли окажет сильное негативное влияние на Валиеву. По мнению Новицкого, на Олимпиаде в Пекине она пережила настоящий ужас, после которого допинговые разбирательства её не напугают.

«Мне кажется, Камила в этом плане должна справиться с давлением. Происходящее сейчас никоим образом не сравнится с тем, что она испытала между короткой и произвольной программами личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Только вспомните, в каком состоянии она находилась. Все разбирательства в МОК — цветочки по сравнению с этим», — добавил чемпион Европы.

А Бестемьянова назвала самым страшным, что произошло со спортсменкой, — потерю золотой олимпийской медали.

«Теперь ничего хуже быть не может. Уверена, Валиева давно адаптировалась к происходящему вокруг неё и спокойно тренируется, готовится к внутренним российским соревнованиям. В любом случае на международные турниры в ближайшее время она выехать не сможет. Думаю, для неё всё самое худшее позади», — подытожила олимпийская чемпионка.