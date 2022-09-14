Лайшев — о расследовании допинг-дела Валиевой: мы всё равно победим

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев считает, что российская фигуристка Камила Валиева будет оправдана по допинговому делу.

«Бах и никто там ничего не решают. Там в МОК нет правил и норм, они живут в ситуации, где им будет выгодно. Ни стыда ни совести. Что бы они там ни рассматривали, мы всё равно победим. Они будут принимать решение согласно современной ситуации», — приводит слова Лайшева Metaratings.ru.

Слушания по делу Валиевой пройдут в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на завершение расследования Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) допинг-дела Валиевой.