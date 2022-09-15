Стали известны сроки проведения слушания по допинговому делу Валиевой

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что агентство рассмотрит допинговое дело фигуристки Камилы Валиевой в конце сентября или начале октября.

«Слушания в дисциплинарном антидопинговом комитете Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой пройдут в конце сентября — начале октября», — цитирует генерального директора РУСАДА Веронику Логинову РИА Новости.

14 сентября РУСАДА завершило расследование по делу Валиевой.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.

Ранее сообщалось, что президент «Самбо-70» Ренат Лайшев считает, что российская фигуристка Камила Валиева будет оправдана по допинговому делу.