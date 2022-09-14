Чемпионка Европы по фигурному катанию Камила Валиева ответила на вопрос, что такое любовь.

«Любовь — это взаимопонимание двух людей, которые состоят в отношениях. И наверное, уважение друг к другу», — сказала Валиева в эфире Love Radio.

Напомним, что фигуристка приняла участие в клипе на песню «Сила притяжения» Вани Дмитриенко. Камила сыграла роль фанатки исполнителя, которая мечтает о том, чтобы певец всегда был с ней и дарил цветы.

Ранее Валиева рассказала об отношениях с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.