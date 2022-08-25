Валиева — о Загитовой: Алина для меня пример и кумир в спорте

Чемпионка Европы по фигурному катанию Камила Валиева рассказала об отношениях с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

«Про дружбу странный вопрос… Мы с Алиной хорошо общаемся, но дружбой это, мне кажется, назвать нельзя. Я Алину очень уважаю, она для меня настоящий пример и кумир в спорте», — цитирует Валиеву U Magazine.

Она добавила, что самый близкий для неё человек — это её мама. По словам Камилы, мама ей во всём помогает и всегда рядом.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире, но расследование всё ещё продолжается.

Ранее сообщалось, что расследование РУСАДА по делу Валиевой находится на завершающем этапе.