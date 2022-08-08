«Матч ТВ»: расследование РУСАДА по делу Валиевой находится на завершающем этапе

Расследование Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой находится на завершающем этапе.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу РУСАДА, отдел расследований организации проводит большую работу по сбору информации и опросу окружения спортсменки.

Отмечается, что итоги расследования будут переданы в отдел обработки результатов агентства в ближайшие недели.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

Ранее Валиева обратилась к зрителям после заключительного выступления в шоу «Аленький цветочек».