«Матч ТВ»: расследование РУСАДА по делу Валиевой находится на завершающем этапе
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Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу РУСАДА, отдел расследований организации проводит большую работу по сбору информации и опросу окружения спортсменки.
Отмечается, что итоги расследования будут переданы в отдел обработки результатов агентства в ближайшие недели.
Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.
Ранее Валиева обратилась к зрителям после заключительного выступления в шоу «Аленький цветочек».