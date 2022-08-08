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«Матч ТВ»: расследование РУСАДА по делу Валиевой находится на завершающем этапе

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Расследование Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой находится на завершающем этапе.
«Матч ТВ»: расследование РУСАДА по делу Валиевой находится на завершающем этапе
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу РУСАДА, отдел расследований организации проводит большую работу по сбору информации и опросу окружения спортсменки.

Отмечается, что итоги расследования будут переданы в отдел обработки результатов агентства в ближайшие недели.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

Ранее Валиева обратилась к зрителям после заключительного выступления в шоу «Аленький цветочек».

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