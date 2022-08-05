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Валиева обратилась к зрителям после заключительного выступления в шоу «Аленький цветочек»

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Чемпионка Европы и России по фигурному катанию Камила Валиева попрощалась со зрителями после своего заключительного выступления в шоу «Аленький цветочек».

«Хочется поблагодарить вас за энергетику, которую вы даёте каждый день. С каждым выходом на лёд ты становишься более заряженным катать. Конечно же, хочется также поблагодарить всех тех ребят, которые стоят тут, без вас сказка не была бы сказкой», — цитирует Валиеву Sport24.

Фигуристка принимала участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».

Напомним, что в сезоне-2021/22 Валиева выиграла два этапа Гран-при, чемпионат России и Европы, а также в составе национальной сборной стала олимпийской чемпионкой. После командного турнира на ОИ-2022 в Пекине разгорелся допинговый скандал с участием Камилы. Она была допущена до участия в личных соревнованиях, где стала четвёртой. Разбирательства продолжаются до сих пор.

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