Тарасова рассказала, зачем приходила на тренировку к Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, с какой целью посетила тренировку группы Этери Тутберидзе.

«У меня не было задачи, чтобы после тренировки рассказывать, как она прошла. Встреча прошла очень хорошо. Я позвонила ей и сказала, что хотела бы посмотреть программу. В работе мне всё понравилось», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Напомним, что Этери Тутберидзе назвала абсурдом обновление рейтингов в отсутствие российских фигуристов.

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на предложение тренера Этери Тутберидзе заморозить рейтинги фигуристов.