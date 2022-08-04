МОК — о предложении Тутберидзе заморозить рейтинги: наша позиция остаётся неизменной
- РИА Новости
«Позиция МОК в отношении санкций и защитных мер, связанных со спецоперацией России на территории Украины, а также поддержкой этой спецоперации Белоруссией, остается неизменной», — цитирует представителя пресс-службы МОК РИА Новости.
Тутберидзе 31 июля назвала абсурдом обновление рейтингов в отсутствие российских фигуристов.
Международный союз конькобежцев (ISU) 7 июня продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров.
Ранее в Кремле поддержали высказывание Тутберидзе об отстранении российских спортсменов.