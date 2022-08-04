МОК — о предложении Тутберидзе заморозить рейтинги: наша позиция остаётся неизменной

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на предложение тренера Этери Тутберидзе заморозить рейтинги фигуристов.

«Позиция МОК в отношении санкций и защитных мер, связанных со спецоперацией России на территории Украины, а также поддержкой этой спецоперации Белоруссией, остается неизменной», — цитирует представителя пресс-службы МОК РИА Новости.

Тутберидзе 31 июля назвала абсурдом обновление рейтингов в отсутствие российских фигуристов.

Международный союз конькобежцев (ISU) 7 июня продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров.

Ранее в Кремле поддержали высказывание Тутберидзе об отстранении российских спортсменов.





