военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Кремле поддержали высказывание Тутберидзе об отстранении российских спортсменов

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая эмоционально высказалась об отстранении российских спортсменов.
В Кремле поддержали высказывание Тутберидзе об отстранении российских спортсменов
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Она абсолютно права. Если говорить о фигурном катании, наши спортсмены — одни из самых сильных в мире. И любой рейтинг, где бы он ни составлялся, любое международное соревнование, где бы оно ни проводилось, без участия наших спортсменов не может быть полноценным. Потому что не участвуют сильнейшие», — цитирует Пескова РИА Новости.

31 июля Тутберидзе назвала абсурдом обновление рейтингов в отсутствие российских фигуристов.

7 июня конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.

Ранее сообщалось, что ISU не планирует обсуждать заморозку мирового рейтинга из-за отстранения россиян от международных соревнований.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить