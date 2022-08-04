В Кремле поддержали высказывание Тутберидзе об отстранении российских спортсменов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая эмоционально высказалась об отстранении российских спортсменов.

«Она абсолютно права. Если говорить о фигурном катании, наши спортсмены — одни из самых сильных в мире. И любой рейтинг, где бы он ни составлялся, любое международное соревнование, где бы оно ни проводилось, без участия наших спортсменов не может быть полноценным. Потому что не участвуют сильнейшие», — цитирует Пескова РИА Новости.

31 июля Тутберидзе назвала абсурдом обновление рейтингов в отсутствие российских фигуристов.

7 июня конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.

Ранее сообщалось, что ISU не планирует обсуждать заморозку мирового рейтинга из-за отстранения россиян от международных соревнований.