В Кремле поддержали высказывание Тутберидзе об отстранении российских спортсменов
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«Она абсолютно права. Если говорить о фигурном катании, наши спортсмены — одни из самых сильных в мире. И любой рейтинг, где бы он ни составлялся, любое международное соревнование, где бы оно ни проводилось, без участия наших спортсменов не может быть полноценным. Потому что не участвуют сильнейшие», — цитирует Пескова РИА Новости.
31 июля Тутберидзе назвала абсурдом обновление рейтингов в отсутствие российских фигуристов.
7 июня конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.
Ранее сообщалось, что ISU не планирует обсуждать заморозку мирового рейтинга из-за отстранения россиян от международных соревнований.