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Бестемьянова объяснила, почему в затягивании дела Валиевой нет ничего необычного

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о расследовании Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.
Бестемьянова объяснила, почему в затягивании дела Валиевой нет ничего необычного
  • AFP
  • © Manan VATSYAYANA

«Вообще-то, это нормальная практика. Ни одно подобное дело не было разобрано МОК быстро. Посмотрите сроки разбирательств в других похожих случаях. Некоторые вовсе длились годами. Надеюсь, политика в этот вопрос никак не окажется замешана. Хотя таких гарантий сейчас никто дать не может, даже сам МОК», — рассказала Бестемьянова в интервью RT.

Сергей Новицкий прокомментировал расследование РУСАДА допинг-дела Камилы Валиевой.

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