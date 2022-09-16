Бестемьянова объяснила, почему в затягивании дела Валиевой нет ничего необычного

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о расследовании Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.

«Вообще-то, это нормальная практика. Ни одно подобное дело не было разобрано МОК быстро. Посмотрите сроки разбирательств в других похожих случаях. Некоторые вовсе длились годами. Надеюсь, политика в этот вопрос никак не окажется замешана. Хотя таких гарантий сейчас никто дать не может, даже сам МОК», — рассказала Бестемьянова в интервью RT.

Сергей Новицкий прокомментировал расследование РУСАДА допинг-дела Камилы Валиевой.