Новицкий — о деле Валиевой: не очень понимаю, почему процесс затягивается
- AFP
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«Мне сложно об этом судить, но, возможно, МОК просто намерен затянуть время, чтобы дождаться изменения ситуации в мире. И тогда будет смысл отдать медаль Валиевой и её партнёрам по сборной России за командный турнир либо не отдавать. Пока же никакого понимания в данном вопросе нет. Считаю, в Международном олимпийском комитете не хотят поддаваться влиянию политиков. Но я не очень понимаю, почему процесс настолько затягивается. Понятно, что государственная бюрократическая машина крайне неповоротливая, но все сроки уже прошли», — заявил Новицкий в интервью RT.
Ранее глава USADA Трэвис Тайгарт высказался о завершении расследования РУСАДА допинг-дела Камилы Валиевой.