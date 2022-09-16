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Глава USADA: похоже, в допинг-деле Валиевой нашли доказательства нарушений

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Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт высказался о завершении расследования Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.
Глава USADA: похоже, в допинг-деле Валиевой нашли доказательства нарушений
  • AFP
  • © Anne-Christine POUJOULAT

«Учитывая, что расследование РУСАДА завершено и дело направляется в суд, они должны были найти достаточные доказательства нарушений. Иначе дело закрыли бы, а WADA уведомили бы о праве на апелляцию», — цитирует Тайгарта USA Today.

Слушания по делу Валиевой пройдут в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.

Ранее Татьяна Тарасова отреагировала на завершение расследования РУСАДА допинг-дела Камилы Валиевой.

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