Глава USADA: похоже, в допинг-деле Валиевой нашли доказательства нарушений
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«Учитывая, что расследование РУСАДА завершено и дело направляется в суд, они должны были найти достаточные доказательства нарушений. Иначе дело закрыли бы, а WADA уведомили бы о праве на апелляцию», — цитирует Тайгарта USA Today.
Слушания по делу Валиевой пройдут в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА.
Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.
Ранее Татьяна Тарасова отреагировала на завершение расследования РУСАДА допинг-дела Камилы Валиевой.