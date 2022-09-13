Шкала жёсткости Тутберидзе, травма Костнер и выпад Орсера: что обсуждают в мире фигурного катания

Этери Тутберидзе рассказала об особенностях своего тренерского подхода и отношении к звёздной болезни, а Евгений Плющенко поделился шокирующими историями о жестоком обращении наставников со спортсменами. Алёна Косторная перенесла операцию на травмированном бедре, а Каролина Костнер оказалась в больнице со сломанной челюстью. Брайан Орсер заявил, что отстранение россиян объясняется «не только политикой», а промоутер Владимир Хрюнов не оставляет попыток организовать поединок на ринге между Алиной Загитовой и Ольгой Бузовой. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Шкала жёсткости Тутберидзе

Этери Тутберидзе редко даёт интервью, поэтому каждое из них приковывает к себе пристальное внимание. На этот раз специалист рассказала об особенностях своего тренерского подхода. Собственную жёсткость Тутберидзе оценила на три балла из десяти.

«Наш накопленный опыт позволяет нам уже видеть, какие задания давать и какие планы строить. Любой спортсмен имеет право как однократно, так и системно отказаться от выполнения задания. Ну, а результат, к радости или к сожалению, мы видим налицо. Оценка 10 — это когда, наверное, тренер настаивает на своих заданиях. Мы не настаиваем. Приходим, даём задания, а дальше спортсмен… У нас бывает семь спортсменов на льду — из них трое выполняют задания, а четверо ездят по кругу. Просто потому, что не чувствуют себя в тонусе», — пояснила специалист, воспитавшая сразу несколько олимпийских чемпионов и призёров Игр.

Также Тутберидзе рассказала о своём отношении к проявлениям звёздной болезни у спортсменов и тренеров. По её мнению, испытание может быть разрушительным.

«Человек перестаёт развиваться, искать в себе недостатки. Чувство собственного достоинства — это немножко другое. Это есть, наверное, и у меня. Но что такое гордыня в спорте? Нежелание общаться со сверстниками? Я думаю, не должно быть. Лучше всех не надо себя считать. Нужно просто выходить и выполнять… показывать то, над чем ты работал. И если это приведёт к высшей ступени пьедестала — ну, здорово. Нужно быть уверенным в себе. Обычно это закладывается через тренировочный процесс. Но только не гордыня», — подчеркнула тренер.

Шокирующие рассказы Плющенко

О своём подходе к подопечным на прошлой неделе рассказал и Евгений Плющенко, которого в последнее время всё чаще сравнивают с Тутберидзе. Двукратный олимпийский чемпион рассказал, что на начальном этапе тренерской карьеры не чурался работы с абсолютными новичками: занимался их подготовкой и приезжал на тренировки к шести утра. А когда его академия стала разрастаться и потребовалось нанимать дополнительных специалистов, бывший фигурист столкнулся с проблемами: ему пришлось уволить 17 тренеров, так как они демонстрировали «неправильное отношение» к работе.

«Стою на катке в 6:30 утра, специалиста на месте нет, а у неё группа ждёт. Думаю — где же она? Выхожу на улицу, а она стоит — покуривает. После этого она была молниеносно удалена. Было такое, что детей на льду били, швыряли их в борт. Такие специалисты тоже есть. Бывало, что дети получали сотрясения. Я сразу сказал, что такого в «Ангелах Плющенко» быть не может. Я не допущу, чтобы детей щипали, кололи иголками, давали подзатыльники, унижали. У нас концлагеря нет. Мы делаем так, чтобы дети относились с любовью к своему виду спорта. Только в таком случае может быть хороший результат», — подчеркнул трёхкратный чемпион мира.

Он также признался, что особенно был шокирован поведением одного из тренеров, которая швырнула о бортик собственную четырёхлетнюю дочь.

«Как такое возможно? Это ж твой ребёнок! Сейчас эта мадам работает в другой школе, не буду говорить в какой. Её взяли, несмотря на то, что я её моментально уволил», — сказал Плющенко «Матч ТВ».

Операция Косторной и травмы Костнер

Алёна Косторная объявила о готовящемся хирургическом вмешательстве ещё месяц назад, но в силу ряда причин её госпитализацию несколько раз откладывали. На минувшей неделе операция на бедре, наконец, состоялась, и фигуристку уже даже выписали из больницы.

Процесс восстановления Косторной займёт около полугода. Через три недели она пройдёт курс реабилитации. «Будет ЛФК, какие-то упражнения, восстановительные процессы», — пояснила «СЭ» тренер спортсменки Елена Буянова.

На днях стало известно о проблемах со здоровьем ещё у одной экс-чемпионки Европы — Каролины Костнер. У неё был диагностирован перелом челюсти. Спортсменка не раскрыла подробностей, как получила такую неприятную травму, лишь опубликовала в социальной сети фотографии из палаты.

«Я падаю 100 раз, а встаю 101» — мантра, которую я продолжаю повторять про себя с того момента, как машина скорой помощи доставила меня в отделение в прошлый четверг, который должен был стать приятным днём на работе. Диагноз: двойной перелом челюсти, пять швов и сильная головная боль. Были бурные дни, бессонные и мучительные ночи. Несмотря ни на что, я могу сказать вам, что скоро снова буду здорова! Жизнь преподносит сюрпризы, не всегда хорошие, тем не менее ты становишься сильнее, чем прежде!» — написала итальянка.

Пожар в «Хрустальном»

У огромной любви фанатов к фигурному катанию и, в частности, повышенного внимания к воспитанницам Этери Тутберидзе есть и негативная сторона. В ночь на среду неизвестный мужчина попытался поджечь здание спорткомплекса «Хрустальный», где тренируются лучшие спортсменки России. Об этом сообщало агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он пришёл ко дворцу с бутылкой горючей жидкости, вылил содержимое в щель около окна и поджёг. Охране удалось быстро потушить пожар, никто не пострадал.

По мнению президента Центра спорта и образования «Самбо-70» Рената Лайшева, в последнее время наблюдается нездоровый ажиотаж именно по отношению к «Хрустальному». Он считает, что поджог устроил один из фанатов, у которого наблюдаются проблемы с психикой.

«Искусственно созданное после Олимпиады ненормальное внимание: следят за каждым взглядом и движением девчонок, куда пошли, куда поехали. Не ожидал, что в таком виде спорта в детско-юношеской школе может такое происходить, вокруг этого здания. Там тренируется много детей — надо было додуматься такое учинить. Не помню таких случаев, никогда не было такого», — цитирует Лайшева «Чемпионат».

Боксёрский поединок Загитовой и Бузовой

Промоутер Владимир Хрюнов не оставляет попыток организовать боксёрский поединок между Алиной Загитовой и Ольгой Бузовой. Впервые об этом заговорили в июне, когда фигуристка провела спарринг с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым в рамках Дня московского спорта.

«Ведём переговоры. Бой планируется на декабрь, в это время Загитова задействована в ледовом шоу. Возможно, поединок пройдёт чуть раньше. Мне очень хочется, чтобы это произошло, это будет очень яркая вишенка на и без того бесконечно прекрасном торте российского бокса. Информация про гонорары появится чуть позже, но это будут очень интересные суммы», — сказал Хрюнов.

Тем временем в соцсетях олимпийской чемпионки Пхёнчхана перестали появляться записи с боксёрских тренировок, которые можно было видеть летом. Сейчас Алина чаще занята катанием. А недавно она побывала в Санкт-Петербурге и оказалась очень довольна возможность сменить обстановку.

«Как всё-таки здорово было отвлечься от суеты города и тихо поплавать на катере по реке, наслаждаясь шумом волн, бьющихся о борт. Такое умиротворение!» — написала фигуристка.

Антироссийский выпад Орсера

Шквал возмущения в сети вызвало интервью Брайана Орсера — бывшего тренера Евгении Медведевой. Он заявил, что поддерживает отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Так, по его словам, на юниорском этапе Гран-при две канадские пары завоевали медали: «Будь тут русские фигуристы, весь пьедестал был бы их». Также специалист высказал мнение, что нынешние санкции вызваны не только политическими процессами.

«Для спорта хорошо, когда соревнуются чистые и честные спортсмены. Дело же не только в политике, на второй план как-то ушла вся допинговая тема, а тут точно пара гнилых яблок подпортила урожай. Это не первый случай проблем с допингом у россиян», — заявил Орсер в интервью Sports.ru.

Канадец также заявил, что вряд ли в будущем станет сотрудничать с российскими спортсменами. При этом он испытывает исключительно гордость за то недолгое время, что он проработал с Медведевой.

«Два её последних старта — особенно Гран-при России — были лучшим катанием в карьере. А «Мемуары Гейши» — моя любимая программа в её исполнении, Женя идеально откатала тогда в Москве. По мне, она должна была выигрывать тот турнир. Ше-Линн Бурн тогда поставила программу, которая заставила её выйти из зоны комфорта — но Медведева блестяще с этим справилась», — поделился Брайан.

Кроме того, специалист выразил уверенность в том, что именно он помог Евгении оправиться от разочарования, вызванного отсутствием олимпийского золота.

«Медали — это ещё не всё, я видел, как она счастлива. Важно и то, что она тоже поняла: золотая медаль не определяет её как человека. У меня была такая же история, и надо сказать, мне пришлось потратить на это осознание гораздо больше времени, Евгения справилась с этим быстрее», — подчеркнул тренер, который дважды становился серебряным призёром Игр.