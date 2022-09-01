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Добрин ожидает конкуренцию между Тутберидзе и Плющенко в новом сезоне

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Тренер по фигурному катанию Сергей Добрин высказался о конкуренции между Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко.
Добрин ожидает конкуренцию между Тутберидзе и Плющенко в новом сезоне
  • РИА Новости

«Пока на текущей базе с текущими спортсменами, учитывая весь её опыт, думаю, всё же Тутберидзе этот цикл оставит за собой. Но борьба с Плющенко будет на равных», — цитирует Добрина РИА Новости.

Напомним, что из-за отстранения ISU российские фигуристы в сезоне-2022/23 будут соревноваться на внутренних стартах.

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова, ученица Этери Тутберидзе, с большой долей вероятности пропустит часть сезона из-за операции на колене.

Ранее Щербакова выступила с речью на Дне знаний в Российском университете спорта.

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