Добрин ожидает конкуренцию между Тутберидзе и Плющенко в новом сезоне
- РИА Новости
«Пока на текущей базе с текущими спортсменами, учитывая весь её опыт, думаю, всё же Тутберидзе этот цикл оставит за собой. Но борьба с Плющенко будет на равных», — цитирует Добрина РИА Новости.
Напомним, что из-за отстранения ISU российские фигуристы в сезоне-2022/23 будут соревноваться на внутренних стартах.
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова, ученица Этери Тутберидзе, с большой долей вероятности пропустит часть сезона из-за операции на колене.
Ранее Щербакова выступила с речью на Дне знаний в Российском университете спорта.